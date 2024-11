“Uomini e Donne: Martina De Ioannon bacia Ciro, mentre Gianmarco esplode di gelosia”

Nella puntata di Uomini e Donne del 19 novembre 2024, Martina De Ioannon ha baciato in esterna Ciro Solimeno, generando una reazione furiosa in Gianmarco Steri, l’altro corteggiatore. Dopo aver visto il video del bacio, Gianmarco ha perso il controllo, esprimendo la sua frustrazione e decidendo di abbandonare lo studio. La situazione è diventata tesa, con Martina che ha cercato di convincerlo a rimanere.

Il triangolo amoroso fra Martina, Ciro e Gianmarco ha attratto l’attenzione del pubblico, soprattutto perché fino a quel momento Martina non si era espressa in modo molto chiaro nei confronti dei corteggiatori. Nell’ultima esterna con Gianmarco, Martina aveva dichiarato di essersi trovata bene e di volerlo baciare, ma l’imprevisto bacio con Ciro ha stravolto le aspettative.

Dopo il bacio, Martina ha portato Ciro a conoscere la sua famiglia per creare un legame più profondo tra di loro. Questo gesto ha portato Gianmarco a sentirsi tradito e a reagire in modo drastico: “Io qua a farmi prendere per cu*o da te non ci sto”, ha dichiarato, abbandonando lo studio. Anche Ciro aveva avuto una reazione simile in precedenza, ma Martina era riuscita a convincerlo a tornare.

Nonostante l’avvertimento di Maria De Filippi, che ha avvisato Martina che la fuga di Gianmarco avrebbe potuto aggravare la situazione con Ciro, lei ha deciso di intervenire. Al suo ritorno, Ciro ha espresso le sue preoccupazioni sul comportamento di Martina. Ha sottolineato che, nonostante il suo affetto, era difficile per lui mantenere il sorriso sapendo che Martina aveva baciato Gianmarco.

Tuttavia, Ciro ha poi cambiato atteggiamento, affermando di aver apprezzato il fatto di aver conosciuto la famiglia di Martina e il valore della loro relazione. Ha concluso dicendo che Martina è bellissima e che la pensa spesso. La dinamica tra i tre è destinata a rimanere al centro dell’attenzione nello sviluppo della trasmissione, con tensioni e collegamenti emotivi che continueranno a evolversi.