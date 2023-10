Uomini e Donne, Manuela Carriero ha lasciato il trono

Manuela Carriero ha lasciato anzitempo il trono di Uomini e Donne senza scegliere nessuno. Questo è ciò che è emerso dalle anticipazioni di puntata fornite dal sito di Lorenzo Pugnaloni.

L’ex volto di Temptation Island, scelta come tronista da Raffaella Mennoia, ha deciso di chiudere anticipatamente il proprio trono senza scegliere nessuno dopo essere rimasta con solo due corteggiatori: Michele Longobardi e Carlo Marini. Nel lasciare il trono ha accusato entrambi di essere più interessati al contesto che a lei.

Manuela Carriero ha partecipato col fidanzato Stefano Sirena a una passata edizione di Temptation Island dove si è innamorata del tentatore Luciano Punzo, diventato poi vippone di Alfonso Signorini. Quando la storia fra i due è terminata la Mennoia le ha dato un colpo di telefono e lei è finita sul trono di Uomini e Donne.

“Chi sono io? Mi chiamo Manuela, ho 34 anni e sono nata a Brindisi […] Non so cantare ma canto, non so ballare ma ballo, ma so cucinare” – le parole della Carriero nel video promozionale – “La mia non è stata una vita facile. Vengo da una famiglia problematica, per forza di cose sono cresciuta in fretta. Mia madre, figlia unica, proveniva da una famiglia molto molto ricca, mio padre no. I genitori di mia madre volevano che lei sposasse un uomo ricco, se così non fosse stato le avrebbero tolto tutte le proprietà. Mia madre scelse il cuore e scappò con mio padre rinunciando a tutto”.