Se negli Stati Uniti e nel Regno Unito sono moltissimi i ragazzi famosi ad usare OnlyFans, in Italia le cose sono un po’ diverse, ma stanno cambiando. Dopo il tronista Alessio Lo Passo e il cantante (ed ex corteggiatore del Trono Gay) Alex Palmieri, un altro volto noto di Uomini e Donne è sbarcato sul nuovo social network. Mariano Catanzaro ieri ha annunciato il suo arrivo su OnlyFans ed ha spiegato come mai ha deciso di aprire un account.

“Ed è così che arrivato il momento fatidico. È stata una scelta ponderata e ben mirata, che darà una versione completamente inedita di me, ma senza cambiare ciò che vi ho sempre dimostrato, quindi state tranquilli. Ho deciso di atterrare anch’io sulla famosa piattaforma OnlyFans, ma in un modo diverso, esplicito sicuramente, come del resto sono sempre stato. È già pieno di contenuti (foto e video esclusivi e tutti ben visibili) che, già so, ai più bigotti farà scandalo mentre ai più golosi/e farà piacere (e sorridere) perché è così che non mi avete mai visto. E continuerò a crearne mese dopo mese. Aggiornerò sempre il mio profilo. – ha continuato l’ex tronista di Uomini e Donne – Ma tenete a mente un concetto ben preciso, nel mio caso si tratta anche di arte che incontra la sensualità. Diciamo che è l’altra parte di me”.

Marià tutto bellissimo (e sono certo che farai il botto di iscrizioni), ma diciamo che oltre l’arte non ti fanno schifo i big.



Mariano di Uomini e Donne su OnlyFans, le prime foto (quelle più esplicite le trovate qui)