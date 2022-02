I telespettatori fedeli di Uomini e Donne si ricorderanno certamente di Angela Artosin. Ladonna è stata una tronista di Maria De Filippi nel 2007, quando alla corte mariana c’erano anche Serena Enardu e Giovanni Conversano. La donna dopo Uomini e Donne ha lasciato il mondo della tv e negli ultimi anni ha dovuto combattere anche con un cancro. Oggi la splendida 37enne ha rivelato che il carcinoma è tornato e purtroppo pare sia più aggressivo di prima.

“Il carcinoma è tornato più forte e cattivo delle altre due volte sto lottando e lo sto facendo da sola per i miei due angeli. Scrivo queste parole e piango perché la vita mi sta mettendo a dura prova.

Mi dovrò sottoporre a vari interventi e lo farò da sola. Spero capiate perché sono scomparsa, ma la vita mi sta massacrando di sfortune. Scrivo a voi e piango. Essere forti stavolta è dura. – ha concluso Angela – Grazie a tutti per i messaggi che mi state mandando, non ho le forze per rispondere a tutti, ma vi ho nel cuore ragazzi”.