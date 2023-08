Uomini e Donne, le anticipazioni: chi non c’è più e chi è rimasto

Mai come quest’estate sono circolati rumor su probabili cacciate e ritorni improbabili a Uomini e Donne. Qualcuno ha parlato di un possibile comeback di Giorgio Manetti, che però ha parzialmente smentito, altri hanno pensato che Ida Platano fosse pronta ad affiancare Tina e Gianni nelle vesti di nuova opinionista e lei ha pubblicato dei video volpini che lo lasciavano credere. Ma senza ombra di dubbio l’indiscrezione più popolare degli ultimi mesi è stata quella secondo la quale Pier Silvio avrebbe voluto cacciare Tina Cipollari dal dating show di Canale 5. La vamp però ha prontamente smentito la bufala dichiarando che sarebbe tornata più pungente e carica che mai.

La settimana scorsa Novella 2000 ha riportato anche un pettegolezzo su Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato: “Ormai manca davvero poco al ritorno di Maria con Uomini e Donne. La prima registrazione avverrà a fine agosto e c’è una voce riguarda Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, secondo qualcuno potrebbero non tornare. Questo però è un rumor che non è stato confermato“.

Nei giorni scorsi però Armando è sbottato dopo aver letto le notizie sul suo conto: “Mi sono stufato di questi articoli e post su di me. Li fate per i click e le visualizzazioni. Però certe pagine scrivono cose non vere e che non stanno né in cielo e né in terra. Sono bufale e notizie fake del tutto fasulle“.

Anticipazioni di Uomini e Donne: chi c’era alla prima registrazione.

Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni ieri in studio c’erano Tina e Gianni, mentre mancavano proprio Riccardo e Armando: “In studio presenti Tina Cipollari e Gianni Sperti, e non Ida Platano (fake news che potesse diventare opinionista). Per quanto riguarda il Trono over ci sono state due grandi assenze: Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Tuttavia, può darsi che dovessero entrate ma non hanno avuto più tempo. Presenti Gemma Galgani, Aurora Tropea e Roberta Di Padua. Sono nate delle discussioni nel parterre già molto colorite“.