Uomini e Donne, Lavinia Mauro in lacrime vuole abbandonare il trono: cosa è successo

Nella giornata di ieri, giovedì 12 gennaio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. A rendere nota la notizia è stata la pagina Instagram ‘Uominiedonneclassicoeover’. La pagina ha riportato quanto successo in puntata. Tra i tanti fatti non sono passate inosservate le parole di Lavinia Mauro che, in lacrime, ha confessato di voler abbandonare il trono.

Durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne, che si è tenuta nella giornata di ieri, è successo di tutto. Stando a quanto emerso dalla pagina Instagram ‘Uominiedonneclassicoeover’, è stato ampio spazio ai tronisti Federico e Lavinia la quale ha avuto un vero e proprio crollo.

Per quanto riguarda Federico, pare che il tronista abbia portato in esterna Alice. Con Carola c’è stato un acceso confronto in cui la corteggiatrice ha accusato il 26enne di mancarle di rispetto. Inoltre, Carola ha rivelato alla padrona di casa Maria De Filippi che ora guarda Federico con occhi diversi rispetto a qualche mese fa.

Uomini e Donne anticipazioni, Lavinia Mauro in lacrime vuole lasciare il trono

Ma non è finita qui. Protagonista della puntata è stata anche la tronista Lavinia Mauro. Stando a quanto riporta la pagina Instagram ‘Uominiedonneanticipazioniclassicoeover’, pare che la tronista abbia avuto un accesso confronto con il corteggiatore Alessio Corvino.

In seguito a quanto accaduto è intervenuta Maria De Filippi la quale ha rivelato a Lavinia che, secondo lei, nessuno dei due corteggiatori sembra essere interessato a lei. A quel punto la tronista è scoppiata in lacrime ed ha confessato la sua intenzione di voler abbandonare il trono.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Lavinia Mauro ha effettivamente lasciato il programma o se è intenzionata a fare una scelta nelle prossime settimane. Lo scopriremo durante il corso delle prossime registrazioni; senza ombra di dubbio ne vedremo sicuramente delle belle.