Uomini e Donne, Lavinia Mauro ha fatto la sua scelta: ecco chi

Lavinia Mauro di Uomini e Donne ha fatto la sua scelta.

La tronista, rimasta con i corteggiatori Alessio Campoli e Alessio Corvino, ha scelto quest’ultimo ricevendo un “sì” come risposta.

Lavinia Mauro si è seduta sul trono più famoso della tv italiana ben sette mesi fa nell’indifferenza generale. Da anni, infatti, Uomini e Donne per il general public è solo e soltanto trono over.

E ancora:

“Ho sofferto per amore ma non l’ho mai fatto vedere, piuttosto mi lacero dentro. Se mi lego dò tutto. Ho un sesto senso molto spiccato e sono una persona molto diretta. Un uomo per conquistarmi deve essere paziente, tenace e non deve farmi annoiare. Mi piacciono i ragazzi sportivi e aspetto il primo passo: l’uomo deve essere uomo. Prometto di essere me stessa e ci metterò il cuore”.