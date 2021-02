Si chiama Samantha la nuova tronista di Uomini e Donne, ha 30 anni e viene da Salerno.

Come riportato da lei nel video presentazione, via TvBlog, Samantha è una ragazza “normale” che ambisce ad essere la “prima tronista curvy”.

“Mi dovete fare un trono curvy! Io mi sento molto curvy e ne sono orgogliosa. Non ho una fisicità “televisiva” perché accendi la tv e vedi Belen! […] Da sempre, mi sono sentita una diversa, sin da bambina non potevo fare la ballerina e neanche una corsa in mezzo al prato, figuriamoci immaginare di diventare una principessa. Nonostante questo, cresco in una normalissima famiglia del sud, fatta di alti e bassi, di principi, severità ma anche di pastasciutta! Un po’ tanta pastasciutta…

A 15 anni, il peso da portarsi dietro era di 90 kg che camuffavo con grande furbizia, indossando pantaloni di due taglie più grandi. Comunque io, quei chili, li ringrazierò sempre perché mi hanno permesso di sviluppare altre doti come la capacità di andare oltre quello che si vede da fuori e il dover diventare simpatica e acuta, perché al liceo, se non ce la fai con la bellezza, consensi e comitiva, devi sudarteli con il carisma”.