Finalmente dopo settimane abbiamo assistito alla ‘cacciata di Joele Milan‘. Oggi a Uomini e Donne la redazione mariana ha smascherato il tronista e la corteggiatrice, che probabilmente si sono sentiti lontani dalle telecamere. Proprio mentre su Canale 5 andavano in onda le immagini della figuraccia, Joele su Instagram ha replicato a Maria De Filippi ed ha promesso che ci racconterà ‘la sua versione’:”A breve darò la mia versione dei fatti“. Ma quale versione deve dare? Il filmato l’abbiamo visto tutti ed è molto chiaro. Continuare il trono sarebbe stata una presa in giro.

“Tina calmati dai basta così. Ragazzi va bene non è successo nulla di grave. Le cose brutte nella vita direi che sono altre. Lui ha 26 anni e tu 23, ci sta che vogliate sentirvi e vedervi anche fuori. Però purtroppo il trono direi che finisce qui, anche per una questione di correttezza. Questo mi imbarazza, ma siete giovani e posso anche capire che ve ne freghiate delle regole, ma non si può andare avanti. E vi dico questo senza nessun problema, sto dicendo davvero”.

“Io non credo proprio che lui volesse ingannare nessuno. Tutto è stato fatto ingenuamente. Non c’ho visto proprio del marcio in questa situazione a Uomini e Donne. Il fatto è che non credo che da parte sua ci fossero cattive intenzioni. Sapeva di avere il microfono addosso durante il ballo, nessuna persona sana di mente lo farebbe. Credo che la situazione sia stata fraintesa, lui era molto in difficoltà, l’ho visto mortificato. Quindi non era una cosa fatta in mala fede ne sono praticamente certa”.