A Uomini e Donne qualche giorno fa è stato sostituito l’iconico jingle prodotto da Agostino Penna con la traccia musicale As Cool As di Andy L.

Una decisione inaspettata che ha preso alla sprovvista anche lo stesso Agostino Penna che – intervistato da TvBlog – ha così commentato:

“Come mai la nuova sigla? Onestamente non lo so. Può darsi che stiano sperimentando un’alternativa. La sigla che suonavo è entrata nella testa di tutti, è iconica, dura da 19 anni. È un po’ strano, in effetti. Magari aspettano di vedere la reazione del pubblico… Per ciò che mi riguarda, è una questione affettiva. È che mi piacerebbe che la sigla possa rimanere in quel programma al quale ero molto affezionato e al quale mi legano i ricordi di quando la suonavo ogni giorno”.