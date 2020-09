Jessica Antonini di Uomini e Donne (che non corre ovviamente il rischio di vincere la fascia di Miss Simpatia) nella puntata odierna della trasmissione ha preso a pesci in faccia il corteggiatore preferito, Davide Lorusso, conosciuto ai fan della trasmissione come il Can Yaman degli Studi Elios.

Durante una loro esterna, Davide ha infatti confessato a Jessica che provava una ‘curiosità’ anche nei confronti di Sophie, l’altra tronista, mandano su tutte le furie la ragazza che in trasmissione ha sbottato:

“Con Sophie non ci uscirai mai, altrimenti esci dallo studio. Tu qua sei a fare il corteggiatore, altrimenti facevi la domanda da tronista. […] In esterna mi ha detto ‘se avessi la possibilità di uscirci ho delle cose da dire‘. Che cosa le vuole dire? Sei un paracu*o, ma sono nata prima di te eh”.

Immediata la risposta di Davide:

“Ho una curiosità verso di lei, ma ci ho parlato 10 secondi. Se Sophie mi dovesse chiedere di uscire in esterna ci uscirei perché c’è curiosità. Se ci dovessi uscire una seconda volta sarebbe interesse e allora non sarei coerente”.

Di tutt’altro parere Sophie:

“Io non credo che ciò abbia senso, credo che Davide dica queste cose un po’ per far ingelosire Jessica”.

Uhm…