Uomini e Donne Italia

Per i protagonisti di Uomini e Donne è arrivata la seconda registrazione di questo nuovo anno. Non sono mancati gli scontri nel Trono Over, mentre per quanto riguarda i tronisti questa volta in studio è stato protagonista solo Ciro Solimeno tra scontri e accuse. In particolare, a creare tensioni ci ha pensato Sebastiano, oltre che Gemma ed Edoardo.

La registrazione è partita da Sebastiano Mignosa, il cavaliere che è uscito con Manuela, una dama che nella registrazione del giorno prima era scesa per lui. Elisabetta non ha ancora digerito questa sua scelta, tanto che in studio ha iniziato ad attaccare entrambi. Lo scontro è durato circa 45 minuti. Tina Cipollari e Gianni Sperti sono intervenuti più volte per dire la loro sulla questione. Elisabetta ha preteso che Sebastiano eliminasse Manuela, che è stato eliminata, ma non ha risolto nulla. Infatti, su consiglio di Tina, Elisabetta ha deciso comunque di chiudere questa conoscenza.

Prima della sua eliminazione, Manuela ha dato vita a un vero e proprio show, baciando Sebastiano a stampo. Spazio poi a Magda e Isabella, la prima non ha trattenuto le lacrime e ha deciso di chiudere con Mario Lenti, definitivamente. Un blocco ha visto protagonisti anche Edoardo e Paola, quest’ultima ha ricevuto la stessa delusione di Elisabetta, quando lui ha deciso di far scendere la nuova dama Sabrina. Non solo, ha anche chiesto il numero a Lucia, che ha rifiutato. Alessio Pili Stella ha accettato l’invito di Rosanna Siino, tra loro procede tutto bene.

Infine, Gemma Galgani sta uscendo con un nuovo cavaliere, ma è stata attaccata da tutti nella registrazione di ieri. La storica dama torinese si è scontrata con Elisabetta, alla quale ha lanciato accuse pesanti. Ciro Solimeno ha portato in esterna Elisa e Alessia Antonetti, le altre corteggiatrici non hanno reagito bene. Sono intervenuti anche Tina e Gianni sulla questione. Alla fine, Solimeno ha ammesso di avere una preferenza: Alessia Messina. Sembra che Solimeno abbia dei dubbi sulla Antonetti, come gli opinionisti.