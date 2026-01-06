Uomini e Donne Italia

Le registrazioni di Uomini e Donne sono iniziate con una prima svolta il 5 gennaio. Ci sono delle novità legate al parterre del Trono Over e anche nel Trono Classico. Cristiana si è detta pronta alla scelta, mentre nel percorso di Sara è accaduto qualcosa che farà dispiacere i fan.

Mario Lenti ha creato molte tensioni in studio. Infatti, è iniziato tutto con lui, che sta portando avanti la sua conoscenza con Isabella, ma poi è uscito fuori che ha rivisto Magda e che si sono baciati. Lenti ha tentato di ridimensionare quanto accaduto, lasciando delusa Magda. Inoltre, ha ammesso di provare interesse per Cinzia Paolini, che però gli ha dato un bel rifiuto.

Rosanna Siino ha deciso di fare un passo avanti con Alessio Pili Stella, invitandolo a cena. Il cavaliere ha accettato di rivederla e ha anche ammesso di aver pensato molto a lei ultimamente. Carlo e Sabrina Zago hanno trascorso insieme le festività, ma lui le ha proposto di uscire insieme e Sabrina ha rifiutato l’invito.

Sta andando avanti la conoscenza tra Edoardo e Paola, che l’ha raggiunta a Catania. Per il cavaliere sono arrivate tre nuove dame, ma ha deciso di tenerne solo una, Sabrina. Paola non ha preso bene la notizia. Sta proseguendo anche la frequentazione tra Elisabetta e Sebastiano, ma sono nati dei problemi.

Dopo la scelta di Flavio, Cristiana Anania ha annunciato che farà la sua scelta la settimana prossima. Per quanto riguarda Sara Gaudenzi, Marco ha deciso di lasciare il programma, un’eliminazione che farà discutere. La Gaudenzi non ha cercato di trattenerlo, dichiarando di non avere intenzione di rincorrere nessuno. Sembra che sia finita così la conoscenza tra Sara e Marco. La Gaudenzi ha anche avuto tensioni con Jakub, che non si è presentato in studio.