Uomini e Donne Italia

L’occhio attento di Maria De Filippi durante la puntata di Uomini e Donne non sbaglia mai. Questa volta, si concentra su Sabrina Zago seduta di fronte a Massimiliano, e la dama racconta che tutto sta procedendo nel migliore dei modi in questa conoscenza, precisando anche che ci sono stati dei baci. Tuttavia, Maria De Filippi nota un dettaglio che attira la sua attenzione più di tutti gli altri: Massimiliano parla poco e non esprime le sue sensazioni.

La conduttrice fa presente che il cavaliere se ne sta in silenzio, ascoltando le parole di Sabrina senza esprimere ciò che sta provando lui, e questo insospettisce non poco Maria De Filippi, che chiede spiegazioni. Sabrina fa notare che in studio il cavaliere è silenzioso, mentre fuori parla molto di più. Maria De Filippi risponde con un “Beh, speriamo!” che tradisce la sua indispettita.

Successivamente, arriva un uomo che ha chiamato il programma e che vorrebbe conoscere Sabrina, e la dama dichiara che, sebbene ci siano stati dei baci, per il momento non intende dare a nessuno l’esclusiva. Massimiliano non si scompone e resta lì fermo, reazione che lascia perplessa Sabrina, che afferma: “Ti dovrebbe dare un po’ di fastidio”.

Gianni Sperti e Tina Cipollari attaccano Massimiliano, ritenendo strano questo suo atteggiamento, e Tina invita Sabrina a far scendere l’uomo che vorrebbe conoscerla, così lei fa. Arriva Carlo e Gianni si mostra sospettoso, comprendendo il motivo per cui Maria si era indispettita di fronte al silenzio di Massimiliano.

La conduttrice non risponde, quasi come a voler confermare la sua tesi, e intanto arriva Carlo. Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che la dama va avanti con lui nelle prossime puntate, e i due finiscono per trascorrere la notte insieme. Dopo di ciò, Sabrina lascia lo studio in lacrime di fronte agli attacchi di Tina per aver deciso di conoscere ancora altri uomini.