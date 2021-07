Mentre Temptation Island va in onda con il solito successo di sempre, continuano senza sosta i casting di Amici e Uomini e Donne. E proprio su questi due programmi mariani ci sono delle novità. Il dating show della De Filippi infatti tornerà in onda in prima serata su Canale 5 e ci terrà compagnia per qualche settimana. A partire da mercoledì 14 luglio i fedeli mariani avranno la possibilità di rivedere le scelte del dei tronisti del 2019, proprio quelle che all’epoca furono mandate in prime time.

Vedremo quindi Lorenzo Riccardi, Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez aiutati da Valeria Marini nelle vesti di wedding planner e Giulia De Lellis in versione stylist.

Uomini e Donne: la scelta di Teresa Langella.

La scelta di Teresa è sempre più vicina… Ecco un piccolo SPOILER! Vi aspettiamo domani in prima serata su Canale 5. #UominieDonne #LaScelta pic.twitter.com/jE9ctoyBCJ — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 14, 2019

“Quando è arrivato il momento della serenata… Lì io non c’ero più.” Antonio non è la scelta di Teresa #UominieDonne #LaScelta pic.twitter.com/0pmssXWiBN — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 15, 2019

Luca si è eliminato e a Teresa va bene così… Sarà stata la scelta giusta? #uominiedonne pic.twitter.com/00qmVDJQ1J — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 21, 2018

Amici parte prima.

Negli ultimi anni Amici è sempre iniziato a novembre, ma quest’anno le cose potrebbero cambiare. Secondo Davide Maggio il talent show di Canale 5 comincerà prima (forse a settembre come le vecchie edizioni?).