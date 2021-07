Momenti di terrore per Pamela Barretta, che su Instagram ha raccontato di un brutto episodio vissuto in centro a Brindisi. L’ex dama di Uomini e Donne stava andando dal parrucchiere, quando un uomo l’avrebbe inseguita in auto. La Barretta si è messa a correre e non è riuscita a prendere la targa. Tutto è finito bene, visto che ieri Pamela è volata in Grecia.

“Ragazzi è successa una cosa davvero grave. Un maniaco mi ha seguita in auto, a Brindisi, in pieno centro, stavo andando dal parrucchiere e ho iniziato a correre. Non sono riuscita a prendere la targa della macchina perché ero presa a correre. Era straniero, non so dirvi altro se non quello che vi ho raccontato già. Inizialmente avevo sottovalutato la cosa – ha raccontato la Pamela Barretta su Instagram – Noi donne dobbiamo seguire il nostro sesto senso sempre, perché è infallibile. Anche io dovevo ascoltarlo. Sapevo di dover andare in macchina anche se il parrucchiere era vicino, invece poi non l’ho presa. Stiamo attente perché può capitare a tutte”.

Non solo ‘i maniaci’ a quanto pare c’è anche qualcun altro che infastidisce la Barretta anche in vacanza: “Mentre qualcuno puntualmente, quando vede la gente in vacanza rosica talmente tanto che si fa mille profili falsi. Perdete tempo e io sto in vacanza, capite? State perdendo tempo con questi fake. Fatevi una bella vacanza anche voi“.

Pamela Barretta: i video a Uomini e Donne.

“A U&D ho incontrato solo bluff. Non so se tornerò nella trasmissione. Dovesse succedere mi aprirò solamente con chi dimostrerà di provare qualcosa di vero. Però sono molto grata al programma e a tutte le persone che vi lavorano all’interno in quanto perché mi hanno sempre fatta sentire a casa mia. Quella è davvero una squadra speciale sono persone fantastiche”.

“Io non gli sono mai bastata” Stefano è realmente interessato a Pamela? #uominiedonne pic.twitter.com/ScHlec8wBt — Uomini e Donne (@uominiedonne) January 30, 2019

Pamela vs Roberta 🔥 Voi da che parte state? #UominieDonne pic.twitter.com/Dcr2r0lHXZ — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 22, 2019