Uomini e Donne: Ida Platano Festeggia l’Addio di Mario Cusitore

Ieri si è conclusa l’esperienza di Mario Cusitore a Uomini e Donne, a seguito di una segnalazione riguardante un presunto bacio con l’ex tronista Nicole Santinelli. Questo ha portato all’allontanamento di Mario dal programma di Maria De Filippi. La notizia ha suscitato l’attenzione di Ida Platano, nell’ultima edizione corteggiata da Mario, la quale ha commentato l’accaduto sui social.

Mario era entrato nel dating show come corteggiatore di Ida ed è stato uno dei protagonisti più discussi nell’ultima stagione. Tuttavia, le sue interazioni con altre donne al di fuori del programma hanno sollevato vari allarmi, portando alla decisione di Ida di ritirarsi senza effettuare una scelta. In seguito, Mario ha partecipato al Trono Over, ma anche lì non è riuscito a trovare l’amore.

L’ultima segnalazione, giunta il 25 febbraio, ha definitivamente segnato la sua uscita di scena quando è stata confermata la sua relazione con Nicole. Gianni Sperti ha chiamato l’ex tronista in studio per chiarire la situazione, aumentando il clamore attorno alla vicenda.

Ida Platano, dopo la figuraccia di Cusitore, ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha scritto: “Il Karma metterà ognuno al suo posto. E ci sarà da ridere. Forte”, suggerendo che la sua reazione fosse legata all’abbandono di Mario. Questa situazione ha rappresentato un punto di svolta nel percorso di Mario a Uomini e Donne, con tante polemiche e interazioni che hanno caratterizzato la sua permanenza nel programma.