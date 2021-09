Sono due anni che Giorgi Manetti non è più alla corte di Maria De Filippi, ma adesso il bel toscano potrebbe fare il suo comeback a Uomini e Donne. L’ex cavaliere è tornato da poco single e al settimanale Nuovo ha confermato che tra lui e Gemma Galgani non potrebbe esserci più nulla.

“Con lei ormai è un capitolo chiuso. Non tornerei a corteggiarla adesso. Non è ancora riuscita a trovare l’uomo giusto dopo dodici anni, ma non so se ce la farà in quest’edizione. La Gemma che piaceva a me non c’è più. Era una donna naturale in tutto e per tutto. Se pensa di migliorare la sua immagine rifacendosi il seno siamo a posto. A 71 anni l’attrazione fisica è quella che è, ci può essere ma è decisamente limitata. Dovrebbe puntare su altro e magari pensare a migliorare la sua immagine cerebrale. penso che sia anche un messaggio sbagliato per le donne che la seguono”.

Ma se Gemma non ha speranze, ora Manetti (che è protagonista di un film molto, molto particolare) ha messo gli occhi su Isabella Ricci: “Vorrei invitarla fuori a cena. Non mi annoierei mai. Ha tutta la mia ammirazione. Ha un grande charme ed è inutile che si rifaccia il seno o altro perché non ne ha bisogno. Non vive nell’adolescenza ma accetta gli anni che ha e questo la rende estremamente affascinante“.

Quando lo scoprirà Gems…



Giorgio Manetti su Isabella: l’intervista a Uomini e Donne Magazine.

“Uomini e Donne? Ogni tanto lo guardo. Isabella Ricci è una signora che se fossi stato nel programma avrei avuto piacer di conoscere. E’ sempre impeccabile, si comporta in modo pacato: è educata, non si espone, non perde il controllo. Mi sembra una persona valida…con le persone intelligenti è sempre bello dialogare. Isabella sta continuatamente dimostrando la sua intelligenza. Fossi stato all’interno del programma, avrei cercato di conoscerla meglio”.