Uomini e Donne tornerà a settembre con una grossa novità: i due tronisti saranno scelti dal pubblico su una rosa di tre candidati. I tre scelti da Maria De Filippi che si scontreranno al gioco delle sedie per sedersi sull’ambito trono sono Davide Donadei, Giancula De Matteis e la star di TikTok Davide Blanda che – grazie anche a suo fratello Mario – ha circa 50 mila followers fra balletti e pose ammiccanti.

Davide Banda ha 27 anni, viene da Novara e fa l’operaio in un’azienda alimentare. Vive con i genitori e due fratelli (uno di questi è proprio Mario, con cui fa i video su TikTok).

Ecco alcuni video:

Gli altri due – come già scritto – sono Davide Donadei (pugliese di 25 anni, “da due anni ho preso in gestione il ristorante nel quale facevo il cameriere / mio padre ha avuto un po’ di problemi con le forze dell’ordine”) e Gianluca De Matteis (fisioterapista di 30 anni, “ho tantissimi hobbies, mi piace praticare sport, calcio, surf, vado in moto. Mi piace recitare”).

Uomini e Donne, la novità

Risale allo scorso giugno la notizia che vedrebbe la fusione del trono classico e del trono over.