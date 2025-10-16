Uomini e Donne, Flavio Ubirti crea polemiche in Italia

Colpo di scena a Canale 5 con l’edizione 2025/2026 di Uomini e Donne, dove il trono over sta guadagnando sempre più popolarità, sorpassando il trono classico. Mentre ci si aspettava molto dal trono di Flavio Ubirti, la realtà si sta dimostrando ben diversa, poiché il suo percorso sembra essere un flop clamoroso.

Il pubblico non ha risparmiato critiche nei confronti di Flavio, definendolo “il bello che non balla” e accusandolo di essere troppo freddo. Tra i tanti commenti su X, alcuni si chiedono come mai sia stato scelto per il trono, mentre altri sottolineano che, nonostante il suo aspetto fisico, il tronista non riesce a trasmettere emozioni e non coinvolge gli spettatori. Non mancano le difese da parte di chi sostiene che il suo carattere introverso fosse evidente fin dall’inizio, suggerendo che non è adatto al “teatrino” televisivo.

Flavio Ubirti ha 24 anni e viene da Figline Valdarno, in provincia di Firenze. Modello e con un passato da portiere, ha deciso di lasciare il calcio per intraprendere la carriera televisiva. Ha fatto il suo debutto con Temptation Island, dove ha colpito il pubblico come tentatore. Le aspettative per il suo trono erano molto alte, ma al momento sembra che la delusione stia prevalendo. Nonostante le critiche, Flavio appare determinato nella sua ricerca di un nuovo amore e non sembra essere lì solo per la visibilità.