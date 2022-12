Uomini e Donne, Federico Dainese abbandona il trono

Uomini e Donne è senza ombra di dubbio uno dei programmi più amati e seguiti del piccolo schermo italiano. La trasmissione di Maria De Filippi ogni giorno tiene compagnia a moltissimi telespettatori, entrando nelle loro insieme ai protagonisti del programma. Durante l’ultima registrazione è emerso che il tronista Federico Dainese ha deciso di abbandonare il trono. Scopriamo insieme nel dettaglio che cosa è successo.

Nel corso delle ultime ore non si fa altro che parlare dell’ultima registrazione di Uomini e Donne. Stando a quanto emerso, pare che sia successo di tutto. Tra le tante dinamiche createsi, non è di certo passata inosservata la decisione del tronista Federico Dainese di abbandonare il trono.

Il 25enne è tornato ha fatto la sua comparsa in trasmissione nella puntata andata in onda ieri pomeriggio. Federico, infatti, è stato assente a causa della positività al coronavirus. Al suo ritorno in studio, il tronista è stato al centro di parecchie critiche, rivolte soprattutto da Gianni Sperti il quale ha accusato lo giovane Federico di aver costruito in questi mesi un percorso nullo.

Oggi, stando a quanto emerge dalla pagina Instagram ‘uominiedonneclassicoeover’ pare che nella puntata registrata il 21 dicembre il tronista ha preso la decisione di lasciare definitivamente il trono, proprio come qualche mese fa ha fatto Federica Aversano.

Uomini e Donne anticipazioni, la corteggiatrice Carola dà del filo da torcere a Maria De Filippi: cosa è successo

Durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne è successo di tutto. Oltre alla decisione di Federico Dainese di abbandonare il trono, non è passata inosservata la furiosa lite che si è creata tra il tronista Fede e Carola.

Stando a quanto emerso, pare che la corteggiatrice non voleva entrare in studio all’inizio della registrazione. Solo l’intervento e le parole di Maria De Filippi hanno fatto sì che Carola fosse presente in puntata. Questo è quanto si legge dalle anticipazioni: