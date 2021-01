Il vaccino per il Covid è necessario per sconfiggere questa pandemia che da un anno ha messo in ginocchio il mondo intero e Marta Pasqualato lo sa bene.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, nella giornata di ieri si è sottoposta al vaccino Pfizer perché, oltre ad essere una influencer, lavora anche in corsia e per questo ha avuto la precedenza.

Veneta di nascita ma toscana d’adozione, Marta Pasqualato ha trovato la popolarità televisiva nel 2018 partecipando in qualità di corteggiatrice di Nicolò Brigante a Uomini e Donne. Purtroppo per lei, nonostante fosse arrivata all’ultima puntata, il tronista scelse la sua rivale, Virginia Stablum, che rispose di sì.

Nei giorni scorsi la Pasqualato si è mostrata su Instagram intenta a fare i vaccini, mentre oggi è toccato a lei.

“Ciao, sono Marta e oggi ho fatto il vaccino Pfizer contro Covid-19. Nella speranza che questo sia l’inizio di una nuova rinascita”.

Non solo, convinta dell’importanza di vaccinarsi per sconfiggere questo virus, ha aperto su Instagram un box per rispondere a tutte le domande del caso. Un bel messaggio.

Uomini e Donne, Marta Pasqualato è stata la prima protagonista ad avere l’opportunità di farsi il vaccino contro il Covid:

Marta Pasqualato, medico e influcer: ecco come ha risposto alle critiche

Tempo fa su Instagram la Pasqualato ha risposto a chi criticava la sua scelta di continuare a fare l’influencer nonostante la laurea in medicina.