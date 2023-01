Uomini e Donne, emersi nuovi retroscena su Luca Salatino e Matteo Ranieri: ecco perché hanno litigato

Luca Salatino e Matteo Ranieri sono stati i protagonisti indiscussi della scorsa edizione di Uomini e Donne. All’interno del programma di Maria De Filippi i due avevano stretto una forte amicizia, terminata poco prima dell’ingresso di Luca nella casa del Grande Fratello Vip. In queste ultime ore sono emersi nuovi retroscena riguardo l’amicizia finita tra i due ex tronisti. Scopriamo insieme cosa è stato scoperto.

Ormai non sembrano esserci più dubbi: l’amicizia tra Luca Salatino e Matteo Ranieri è giunta al capolinea. Stando alle numerosi indiscrezioni dell’ultimo momento, pare che lo stesso Luca Salatino abbia deciso di chiudere ogni tipo di rapporto con Matteo Ranieri a causa della sua eccessiva pesantezza.

A rendere pubblica la notizia è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Conosco bene la vicenda. Matteo era opprimente, gli faceva mancare l’aria, lo voleva gestire, era capriccioso geloso della loro amicizia, addirittura criticava Soraia e metteva voce su tutto, tanto che Luca lo ha dovuto allontanare, menomale non si è mai fatto influenzare.

Le voci sull’amicizia finita tra Luca Salatino e Matteo Ranieri non sono finite qui. Di recente ha parlato anche una persona molto vicina all’ex gieffino, rivelando alcuni retroscena e sottolineando in particolar modo il suo essere eccessivamente permaloso. Queste sono state le sue parole:

Luca è così, basta una cavolata e ti toglie il saluto. Anche a me per un niente bloccato su WhatsApp e tolto il segui su Instagram. Ci siamo allenati insieme per tanto. Poi è uno talmente esagerato che ha tolto molte conoscenti donne perché si è fidanzato. Se con queste non c’è stato nulla prima perché dovrebbero provarci ora che è fidanzato?

Anche Amedeo Venza ha deciso di entrare in merito alla questione, scrivendo su Instagram alcune parole rivolte a Matteo Ranieri. Questo è quanto rivelato dall’esperto di gossip: