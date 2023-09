Uomini e donne, ecco la tronista da Temptation Island

Nel programma di Maria De Filippi una ragazza già vista in tv

Da Temptation Island a Uomini e Donne 2023. La nuova tronista del programma di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, è oggi Manuela Carriero. La 34enne viene presentata come una “persona conosciuta” per Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, presente in studio nella puntata del 13 settembre 2023.

Ed in effetti, la nuova tronista vanta un’esperienza nell’edizione 2021 del reality estivo di Mediaset. “Ho 3 fratelli più piccoli, vengo da una famiglia che ha avuto molti problemi. Mio padre ha avuto una vita piena di difficoltà, anche per problemi economici. Io e mia sorella siamo stati prelevati dagli assistenti sociali, quando ci siamo riuniti con la famiglia abbiamo continuato ad avere difficoltà. Per mesi siamo rimasti senza acqua calda, io ho iniziato a lavorare a 15 anni mentre mio padre si è ammalato di cancro”, racconta. “Aveva pochi mesi di vita, ogni giorno tornavo da scuola senza sapere se l’avrei trovato vivo. Nel 2006 mio padre è morto, mia madre è rimasta vedova a 35 anni. Ho iniziato ad occuparmi di tutta la mia famiglia, sono diventata responsabile anche dei mie fratelli. E ora sono qui”, dice.