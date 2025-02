Uomini e Donne, ecco chi ha scelto Francesca Sorrentino

Si è concluso il percorso di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne, con la tronista che ha scelto Gianluca Costantino, dopo aver vissuto una relazione tossica a Temptation Island. Francesca era rimasta con due corteggiatori, Gianmarco Meo e Gianluca. Durante l’ultima registrazione, Gianmarco ha cercato di riavvicinarsi a lei portandole un fiore, ma Francesca si è mostrata fredda, con dubbi alimentati da voci sulla sua presunta appartenenza a un’agenzia di moda. Nonostante Gianmarco abbia negato, Francesca ha affermato di avere prove del suo passato come modello.

Tina Cipollari ha criticato Gianluca, ma Maria De Filippi ha sottolineato che se Francesca avesse dubbi su Gianluca, avrebbe dovuto averne anche su Gianmarco. Francesca ha inizialmente pensato di lasciare il trono, ma alla fine ha scelto Gianluca. Entrata in studio scossa dagli eventi precedenti, ha avuto un ennesimo scontro con Gianmarco, che ha ammesso di essere ancora sotto contratto con un’agenzia a causa di una penale.

Francesca ha capito di non provare sentimenti forti per Gianmarco e di non fidarsi di lui, decidendo così di abbandonare il programma. Gianluca, dopo averla seguita all’esterno, ha avuto un confronto con lei e, tornati insieme in studio, Francesca ha salutato Gianmarco, congedandolo definitivamente. Gianluca ha espresso il desiderio di continuare a conoscersi al di fuori del programma e i due si sono baciati, ufficializzando la loro scelta, senza petali né musica.