Uomini e Donne è un programma trash? Parla l’autrice

Raffaella Mennoia nella lunga intervista al Corriere non ha parlato solo di Maria De Filippi e del lutto per Maurizio Costanzo, ma anche di Uomini e Donne. A domanda diretta se il programma fosse trash, l’autrice ha risposto:

“Non penso che facciamo trash e comunque non penso che trash sia una parola negativa. Penso che il trash sia negli occhi di chi guarda , di chi si approccia con la puzza sotto il naso. Perché il programma è un po’ una fotografia di cosa succedeva una volta nelle piazze, di persone che si incontravano e magari si innamoravano. Oggi questa piazza siamo noi. E a casa si immedesimano nelle storie che mandiamo in onda. Le persone ci ringraziano per la compagnia che diamo loro. Credono a quello che vedono, ed è un patto tra noi e loro”.