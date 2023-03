Uomini e Donne, è già finita la storia Ivan e Gloria: l’ex dama rompe il silenzio

Qualche giorno fa è emersa l’ex cavaliere di Uomini e Donne Ivan Di Stefano, in seguito ad un’intervista rilasciata al sito web ‘Tvpertutti.it’, ha confessato di aver deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi per iniziare una frequentazione con Gloria Nicoletti. A qualche giorno di distanza dalla pubblicazione della notizia, però, pare che la conoscenza tra i due ex protagonisti del programma sia già terminata. Scopriamo insieme cosa è successo.

É già finita la frequentazione tra Ivan Di Stefano e Gloria Nicoletti. A rendere pubblica la notizia è stata l’ex dama di Uomini e Donne la quale, tramite un post condiviso sulla sua pagina Instagram, ha rivelato di essere rimasta molto delusa dall’uomo.

Queste sono state le parole con cui l’ex dama di Uomini e Donne ha annunciato la fine della frequentazione con Ivan Di Stefano:

Vi ringrazio per la vostra gentilezza, ma sono rimasta molto delusa. Purtroppo in amore non sono fortunata, tu sai a cosa mi riferisco, se una persona sbaglia prima di iniziare per me è già finita. Per il momento non voglio aggiungere altro, meglio sapere delle verità non belle ora che dopo. Grazie a tutti, vi voglio bene.

In seguito alla rivelazione social di Gloria Nicoletti, Ivan Di Stefano ha deciso di rimanere in silenzio e di non commentare le parole dell’ex dama di Uomini e Donne. Ricordiamo che all’interno del programma di Maria De Filippi Ivan Di Stefano si era fatto soprattutto conoscere per il suo interesse rivolto verso l’opinionista Tina Cipollari.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se i diretti interessati riveleranno ulteriori dettagli riguardo questa vicenda tanto chiacchierata e oggetto di grande interesse per tutti i telespettatori di Uomini e Donne.