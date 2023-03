Uomini e Donne e C’è Posta Per Te, quando tornano e riprendono le registrazioni

Venerdì scorso con la scomparsa di Maurizio Costanzo Uomini e Donne è andato subito in pausa. Da sabato è stata messa in stand by anche la messa in onda delle puntate di Amici di Maria e C’è Posta Per Te, così come le registrazioni di tutti i programmi mariani.

Ieri Amici News ha rivelato in anteprima che domenica 5 marzo andrà in onda la 22esima puntata del talent, che è stata registrata lo scorso 23 febbraio. Mentre la prossima registrazione ci sarà domani venerdì 3 marzo. Il daytime riprenderà la sua regolare programmazione a partire da lunedì 6.

Quando tornano Uomini e Donne e C’è Posta Per Te.

Sta per tornare anche il dating show più famoso d’Italia, lunedì prossimo infatti andrà in onda la nuova puntata. Le registrazioni di Uomini e Donne sono state interrotte ad un passo dalla scelta finale del tronista Federico Nicotera e le nuove ci saranno lunedì e martedì prossimo, 6 e 7 marzo (con la scelta). Torna anche C’è Posta Per Te, sabato 4 marzo vedremo una nuova puntata del programma preferito di Maria De Filippi.

