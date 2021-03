Giovedì 18 marzo i programmi di Maria De Filippi (Uomini e Donne e Amici) non andranno in onda su Canale 5. Fermi tutti, so cosa state pensando e no, non c’entra niente la denuncia a Pietro Delle Piane e le presunte clausole choc gold su Barbara d’Urso (che ha ricevuto una frecciatina nel comunicato della Fascino).

Il prossimo 18 marzo sarà la prima giornata nazionale in memoria delle vittime Covid-19. La giornata è stata istituita per ricordare tutte le persone che sono decedute a causa del Coronavirus. Davide Maggio ha annunciato che Amici e Uomini e Donne salteranno un giorno di programmazione, perché essendo show registrati la produzione non ha avuto la possibilità di inserire una menzione alla giornata da poco istituita per conservare la memoria di chi non c’è più a causa della pandemia. Mediaset pare abbia chiesto alla Fascino di mandare comunque in onda i 2 programmi, magari con dei messaggi aggiunti, ma la società di Maria De Filippi ha preferito fare un passo indietro per giovedì.

Giovedì i programmi di Maria De Filippi non andranno in onda. Il 18 marzo ricorre la Giornata Nazionale per le vittime del #COVID19 ma essendo #UominieDonne e #Amici20 già registrati non c’è la possibilità di inserire un ricordo. — Miky #FiglioDiLoredana (@MikyS03) March 16, 2021

giovedì 18 non andranno in onda #uominiedonne e #Amici20 e piuttosto che allungare Beautiful fanno una maxi puntata fino alle 16:30 de #UnaVita ma che roba!😕 #twittamibeautiful — sergiomarcoc (@sergiomarcoc) March 16, 2021

