Uomini e Donne, Davide Donadei ha tradito Chiara Rabbi con un’ex di Amici? L’indiscrezione

Davide Donadei è da poco entrato nella casa del Grande Fratello Vip e sta già facendo molto parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex tronista di Uomini e Donne è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per uno scoop lanciato dall’esperta di gossip Deianira Marzano.

Davide Donadei ha tradito Chiara Rabbi? In queste ore non si fa che parlare d’altro e, vista l’insistenza della notizia, il gossip sembrerebbe certo. A parlare è Deianira Marzano la quale ha dichiarato che, durante la storia con Chiara Rabbi, il gieffino avrebbe frequentato un’ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi, Arianna Gianfelici.

Queste sono state le parole dell’esperta di gossip a riguardo:

Davide, quando era con Chiara, è stato con Arianna Gianfelici. Chiara lo sa, ha parlato con lei e lo disse anche a me, ma non so perché non voleva farlo sapere. Arianna mi ha confermato tutto.

E, continuando, Deianira Marzano ha affermato:

La cosa la sapevamo già tempo fa ed è giusto dirlo perché non vedo perché lui debba omettere queste cose e dire che la storia con Chiara era finita solo per gelosia.

Al momento i diretti interessati non hanno confermato né smentito il gossip in circolazione.

In particolar modo, Chiara Rabbi e Arianna Gianfelici sono rimaste in silenzio e hanno preferito non commentare questa vicenda tanto chiacchierata in questi giorni dalle pagine dei principali giornali di gossip. Come prenderà invece Davide Donadei questa notizia che sta interessando gli amanti del gossip? Lo scopriremo prossimamente.

Non ci resta che attendere le prossime puntate del Grande Fratello Vip per scoprire se il padrone di casa Alfonso Signorini tratterà questo argomento in modo che l’ex tronista di Uomini e Donne potrà finalmente dire la sua. Ne vedremo senza ombra di dubbio delle belle.