Sono Jessica, Sofia, Davide e Gianluca i quattro nuovi tronisti di Uomini e Donne e – secondo quanto trapelato online dalla registrazione della prima puntata – nessuno è già noto al grande pubblico. Sfumato quindi il rumor che vedeva sedersi sul trono una donna transessuale, ennesima bufala estiva.

Le due ragazze sono state scelte dalla redazione, mentre i troni maschili sono stati affidati dal pubblico che ha avuto l’opportunità di assegnare i due posti presenti ai tre pretendenti proposti da Raffaella Mennoia. Ovviamente l’escluso è uscito dal portone ed è rientrato dalla finestra perché è rimasto in qualità di corteggiatore della dama del trono over, Roberta Di Pauda.

Come già scritto su queste pagine settimane fa, Uomini e Donne si è rivoluzionato ed ora il trono classico si è fuso con il trono over, diventando un tutt’uno con Gemma Galgani che potrebbe in caso anche corteggiare un tronista.

Cambiato anche lo studio, come riportato da Il Vicolo Delle News:

“Il pubblico di Uomini e Donne è stato situato dietro ai troni e gli opinionisti dietro a Maria De Filippi. Nelle prime 5 file siedono i corteggiatori e le corteggiatrici con tanto di plexiglass. Hanno fatto il test sierologico istantaneo a tutto il pubblico prima di entrare e hanno dato a tutti una mascherina di plastica da mettere solo sulla bocca e poi ovviamente il plexiglass per separare ognuno. Al centro dello studio c’è una pedana rotonda con tutti led sopra che proietta le immagini che prima si vedevano sul monitor grande”.

La prima puntata andrà in onda lunedì 7 settembre.