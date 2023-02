Uomini e Donne, coppia storica torna insieme: la crisi è rientrata

Amore ritrovato per un ex coppia che si è conosciuta a Uomini e Donne. Stiamo parlando di Sossio Aruta e Ursula Bennardo che, dopo aver passato tutto il 2022 da single, sono tornati insieme.

A svelare la notizia la stessa Ursula nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Mio.

“Per me non c’era più nulla da fare né da recuperare. Invece, quando si è innamorati, l’ultima volta è sempre la penultima. Per cui siamo di nuovo insieme, ma questa volta più forti di prima. Vedo un Sossio diverso: forse ha capito che non sorvolerò più su tante cose per il bene della bambina e di ciò che abbiamo creato. O stiamo bene noi e andiamo d’accordo, o mollo senza più farmi problemi” – ha detto.

La donna però ha voluto mettere in guardia il suo compagno dicendo che questa è davvero l’ultima volta che ci riprova a perdonarlo. “Ho provato cento volte, sarà l’ultima lo giuro” – la sua conclusione.

Sossio e Ursula si sono conosciuto a Uomini e Donne e il loro amore è stato molto spesso tormentato. Nel corso di questi anni i due si sono lasciati e ripresi già diverse volte a dimostrazione che tra i due c’è comunque un grande amore che a volte va al di là delle differenze caratteriali.

L’ex dama ha ammesso che questi alti e bassi in passato sono finiti per intaccare anche la stima nei suoi confronti. Per fortuna anche questa problematica è superata.

“Sono riuscita a ritrovare me stessa e la mia solarità che, da oggi in poi, a prescindere da tutto e da tutti, sarà mia a tutti i costi, con o senza Sossio!” – ha detto. Vedremo se sarà davvero l’ultima volta per la coppia.