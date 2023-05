Uomini e Donne chiude in anticipo: cosa c’è dietro la scelta di Maria De Filippi

Brutte notizie per i fedeli telespettatori di Uomini e Donne. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che quest’anno il programma più amato della televisione italiana andrà in vacanza in anticipo. Sono molte le voci che hanno confermato che la trasmissione andrà in onda per tutta la prossima settimana per poi dare appuntamento direttamente a settembre. Scopriamo insieme cosa c’è dietro la scelta di Maria De Filippi.

Quest’anno Uomini e Donne chiuderà i battenti prima del previsto. La notizia è stata resa pubblica da ‘TvBlog’, secondo cui il programma di Maria De Filippi andrà in onda per tutta la prossima settimana per poi fermarsi. Ma quali sono i motivi che hanno spinto la padrona di casa Maria De Filippi a prendere questa decisione? Scopriamolo insieme.

Questo è quanto rivelato da ‘TvBlog’ in merito alla chiusura anticipata del programma:

Uomini e Donne vivrà la settimana prossima l’ultima sua settimana di messa in onda prima della pausa estiva.

Al momento non si hanno molte informazioni riguardo i motivi che hanno spinto Maria De Filippi a prendere questa decisione.

Secondo alcuni la conduttrice ha optato per la chiusura anticipata del programma per organizzare al meglio la messa in onda di Temptation Island che entrerà nelle case degli italiani a partire da giugno. In seguito alla notizia della chiusura anticipata di Uomini e Donne, sono molti i telespettatori che si chiedono da cosa verrà sostituito il programma.

Stando alle indiscrezioni, pare che Mediaset abbia deciso di sostituire la trasmissione con la soap opera Terra Amara, fiction che sta ottenendo degli ascolti da record. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori aggiornamenti riguardo la chiusura anticipata di Uomini e Donne.