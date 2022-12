Uomini e Donne, Biagio Di Maro confessa: “Ho in mente una bella sorpresa per Tina Cipollari”

Dopo un lungo periodo di assenza, Biagio Di Maro è tornato ad essere uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne. Nel corso delle ultime ore il nome del cavaliere del trono Over è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate sull’opinionista Tina Cipollari. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato.

In seguito ad un’intervista rilasciata al settimanale ‘Uomini e Donne Magazine’, Biagio Di Maro si è messo a nudo raccontando alcuni aspetti della sua vita privata. Durante il colloquio, però, il cavaliere del trono over del programma di Maria De Filippi si è lasciato andare ad alcune rivelazioni su Tina Cipollari che stanno facendo molto chiacchierare.

Innanzitutto, Biagio ha raccontato in che modo vivrà le festività natalizie. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Il Natale è una festa che sento davvero tanto e mi porta gioia, anche perché sono molto cattolico. Mi piace celebrarlo nello spirito della tradizione, perché rappresenta un momento molto importante per la mia Fede. Quest’anno sotto l’albero non vorrei trovare oggetti, per me non hanno poi tanto valore. Desidero piuttosto trovare la felicità e l’amore, e vorrei che anche i miei figli trovassero le stesse cose.

Uomini e Donne, Biagio Di Maro e la rivelazione su Tina Cipollari

Continuando, il cavaliere del trono over ha rivelato che cosa farebbe con l’opinionista Tina Cipollari. Questo è quanto dichiarato da Biagio Di Maro:

Se fossi Babbo Natale porterei un regalo a Tina…glielo porterò. È una sorpresa a cui sto lavorando da qualche tempo e sono certo che le piacerà molto. Il Natale non si sente più come una volta: ruota tutto intorno ai regali, mentre per noi il regalo era quello che si metteva a tavola, perché si desiderava tantissimo e si mangiava una volta l’anno.

Al momento Tina Cipollari non ha replicato alle parole rilasciate dal protagonista del trono Over di Uomini e Donne. Non ci resta che aspettare le prossime puntate per scoprire cosa sta preparando Biagio Di Maro per l’opinionista del programma di Maria De Filippi.