Nuovo anno, ma stesse litigate tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due protagoniste di Uomini e Donne proprio non riescono a sopportarsi. Durante la registrazione di ieri sembra addirittura che sia volato un altro secchio pieno d’acqua. Se così fosse questo non sarebbe comunque il primo gavettone che l’opinionista fa alla dama torinese.

“La registrazione di U&D del 3 ottobre è stata ricca di novità e colpi di scena per il trono over. – riporta Blasting News – Infatti, nel corso delle riprese, l’opinionista Tina Cipollari ha tirato, per l’ennesima volta, un secchio d’acqua addosso a Gemma Galgani. […] Essendo la prima sfilata della nuova edizione del dating show di Maria De Filippi, è ipotizzabile che Gemma si sia cimentata in qualche performance originale e sia stata proprio l’esibizione di Galgani a suscitare l’idea di Tina Cipollari di tirarle, al termine, un secchio d’acqua”.

Per chi non ricordasse…

Nuovo tronista dopo l’addio di Joele Milan?

In una delle ultime registrazioni Joele è stato cacciato dopo che ha preso in giro la redazione (che tutto sa). In molti si sono chiesti chi potrebbe sostituire il bel veneto. Per adesso nessuno, visto che ieri non è stato presentato nessun nuovo tronista.

“Per quanto riguarda il trono classico, invece, non è stato presentato nessun nuovo tronista per sostituire Joele. In una delle ultime registrazioni, infatti, Milan aveva lasciato il programma di Canale 5, dopo avere preso un accordo con la sua corteggiatrice Ilaria”.

Uomini e Donne: le liti tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.

“È in preda a una crisi nervosa” Continua lo scontro fra Gemma e Tina… #UominieDonne pic.twitter.com/TPM8VHoSdo — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 11, 2019

Tina vs Gemma! Voi da che parte state? #UominieDonne pic.twitter.com/phCUhlpjE6 — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 28, 2020

Gemma è molto arrabbiata con Tina per un’intervista da lei rilasciata… 💣 #UominieDonne pic.twitter.com/Uj6IfOAakD — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 29, 2020