Uomini e Donne anticipazioni, mega lite per Gianni Sperti: “Ti denuncio!”

Ieri pomeriggio è stata registrata la quarta puntata della nuova edizione di Uomini e Donne. Novità super trash dalla corte di Maria De Filippi, con tanto di mega lite e minacce di ricorrere alle vie legali. Stando alle anticipazioni rilasciate dal blogger Lorenzo Pugnaloni, Gianni Sperti avrebbe litigato con Aurora. La dama avrebbe accusato l’opinionista di essere violento verbalmente e lui avrebbe risposto minacciando di denunciarla. Non solo, durante la registrazione era presente Tinì Cansino, quindi era una bufala quella sul suo presunto addio al dating show mariano. Nessuna traccia invece di Armando Incarnato e ormai è chiaro che l’uomo quest’anno non sarà nel parterre dei cavalieri di Uomini e Donne.

Armando Incarnato ufficialmente fuori da #uominiedonne . Non si sa se per scelta sua o della redazione. pic.twitter.com/KfcCtOv5SF

“Per quanto riguarda il trono over c’è stata una mega lite tra Aurora e Gianni; gli animi si sono scaldati un sacco. Fake news quello che girava su Tini, nella registrazione di oggi era presente, perciò confermatissima anche lei. È solamente stata assente in alcune puntate. Ancora assente Armando. Al momento si direbbe definitiva la sua non partecipazione all’edizione; vedremo più avanti.

Beatrix ha fatto 2 esterne, una con Brando e una con Christian. A quest’ultimo non ha fatto piacere che lei sia uscita anche con l’altro tronista, si è un po’ arrabbiato e ha preferito alzarsi dal centro studio e risedersi”.