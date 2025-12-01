Uomini e Donne anticipazioni Italia

La nuova settimana di Uomini e Donne è ricca di colpi di scena e anticipazioni emozionanti. La dama torinese Gemma Galgani sta cercando di superare la delusione del rifiuto di Mario Lenti, che non ha mai ricambiato il suo forte sentimento. Dopo aver fatto una confessione su Mario a Verissimo, Gemma cerca di distrarsi accettando la controscena di alcuni cavalieri, mostrandosi piuttosto entusiasta per questa opportunità. Tuttavia, Tina Cipollari attaccherà Galgani accusandola di star prendendo in giro i nuovi cavalieri, dato che lei è ancora molto presa da Mario pur cercando di negarlo.

La coppia Agnese De Pasquale e Roberto è davvero molto innamorata e la loro conoscenza procede a gonfie vele. Questa settimana, tuttavia, ci sarà spazio per un momento di alta tensione tra loro a causa di una segnalazione su Roberto. Chiaro questo punto, i due lasceranno insieme Uomini e Donne come nuova coppia, un’uscita di scena che farà commuovere un po’ tutti, dato che si percepisce il forte sentimento che li lega.

Nel trono classico, Sara Gaudenzi porta in esterna Jakub Bakkour, che ha ammesso essere il ragazzo che la convince di più, e ci sarà un altro bacio passionale. Mentre questa conoscenza procede a gonfie vele, Sara si mostrerà parecchio infastidita da Marco Veneselli con il quale riesce solo a discutere e creare tensione in esterna ma anche in studio.

Flavio Ubirti è in crisi per le sue corteggiatrici Nicole Belloni e Martina Cardamone, che hanno visto che il tronista ha baciato entrambe in esterna e così hanno deciso di lasciare il programma con Flavio costretto a correre dietro ad entrambe per convincerle a restare. Il tronista sarà in crisi e molto furioso con le sue corteggiatrici, che non gli stanno permettendo di fare un percorso sereno. In studio, saranno presenti anche Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, che parleranno della loro love story che procede a gonfie vele.