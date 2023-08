Uomini e Donne anticipazioni: due grandi ritorni, tre liti e Maria arrabbiata

La seconda registrazione di Uomini e Donne è stata recuperata ieri pomeriggio ed ha visto due grandi ritorni, quello di Barbara De Santi e di Silvio, il noto cavaliere sceso per Gemma Galgani. Al contrario di alcuni rumor circolati nei giorni scorsi, il tronista Brando era regolarmente in studio e non è stato cacciato.

“Nel trono over sono tornati Barbara De Santi e Silvio, il cavaliere di Gemma noto per la “questione delle ascelle”. Peri tronisti, nessuna cacciata e Brando ha fatto esterne normalmente. – si legge su Isa e Chia – Ospiti in studio Lavinia Mauro e Alessio Corvino. Riccardo e Armando ancora assenti”.

Litigate a Uomini e Donne: le anticipazioni della seconda registrazione.

Non solo dei piacevoli comeback, nella seconda puntata di Uomini e Donne assisteremo anche a tre catfight: la prima tra Gemma e Aurora, la seconda tra Aurora e Gianni e la terza tra Tina ed Elio. Sembra addirittura che la Cipollari abbia distribuito cannoli alla ricotta alle persone del pubblico.

“La puntata è iniziata facendo vedere un RVM su Gemma e Aurora che nella scorsa puntata si sono battibeccate. Gemma ha detto che Aurora ha pubblicato una storia su Instagram contro di lei. Dopo la clip è continuata la discussione. Gianni ovviamente contro Aurora e Gemma ha fatto vedere la storia dove secondo lei Aurora l’avrebbe offesa. Il nome però sulla storia era oscurato. Gianni insisteva nel voler indagare. Aurora è uscita fuori le quinte per chiarire questa cosa con la redazione, uscendo ha chiamato Gianni “Scimmione’. Nel mentre Maria De Filippi si è infuriata con Gemma e Aurora perché queste cose sono da ragazzine. Discussione Elio e Tina accesa, Tina ha portato anche dei cannoli alla ricotta che ha distribuito al pubblico. La discussione è partita perché Elio ha salutato Tina, lei non ha contraccambiato perché nella scorsa registrazione Elio non l’aveva salutata. Poi da quel momento la lite è degenerata e si sono rinfacciati le cose della scorsa edizione!”