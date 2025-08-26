Uomini e Donne anticipazioni: colpi di scena in studio

Oggi si sono registrate le prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne, il celebre dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Presenti anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, pronti a commentare le dinamiche in studio.

Le anticipazioni rivelano colpi di scena e ritorni inaspettati. Nel trono over, protagonisti sono Giuseppe e Rosanna. Dopo una separazione estiva, hanno cercato di ristabilire la loro relazione con alti e bassi, ma molti in studio hanno difeso Giuseppe, accusando Rosanna di averlo preso in giro. Attualmente, Giuseppe ha trovato l’amore con un’altra donna, mentre Rosanna è tornata nel parterre.

La registrazione ha visto anche ospiti speciali: Asmara e Cristiano si sono presentati con il loro bambino, e Gemma Galgani ha ricevuto due nuovi cavalieri, entrambi pronti a farsi conoscere. Non sono mancati i siparietti comici di Tina, che ha scherzato sul lavoro estivo di Gemma come barista, ricordando il soprannome di “bigliettara”.

Arcangelo ha attirato l’attenzione con dichiarazioni passate riguardo alla sua interazione con Gemma, dichiarando di volerla incontrare per chiarire. Questo ha acceso un acceso dibattito con gli opinionisti, ma Gemma ha deciso di chiudere ogni possibilità di riavvicinamento. Tra i partecipanti del trono over è emerso anche Federico Mastrostefano, noto tronista del programma.

Nel trono classico, i tronisti hanno preso spazio limitato. Flavio ha colpito per la sua genuinità, mentre Cristiana ha conquistato l’attenzione nonostante l’agitazione. Tra i corteggiatori, ha destato curiosità un ex tentatore. Tina ha rassicurato i tronisti, promettendo che nelle prossime puntate arriveranno corteggiatori e corteggiatrici “ancora più belli”. I primi balli in studio hanno inaugurato ufficialmente la nuova avventura del programma.