Uomini e Donne anticipa: il programma torna in onda prima del previsto

Lo scorso 12 maggio è andata in onda l’ultima puntata inedita di Uomini e Donne, così Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno salutato il pubblico dando appuntamento a settembre. Fino al 26 maggio sono andate in onda delle repliche, ma l’astinenza dal dating show più famoso d’Italia sta per finire, perché il programma farà il suo comeback prima del previsto. La popolare trasmissione mariana sarebbe dovuta tornare in onda il 18 settembre, ma stando alle anticipazioni di Isa e Chia, tornerà sugli schermi a partire da lunedì 11 settembre, lo stesso giorno dell’inizio del Grande Fratello.

Uomini e Donne torna dall’11 settembre.

Anticipate anche le registrazioni, che partiranno già questa settimana: “A questo punto le anticipazioni, previste verso il 30 agosto, a quanto pare potrebbero anticipare al 24, probabilmente ci saranno sia il 24 che il 25 agosto“.

Progetti per queste vacanze? ☀️⛱️ Alcune coppie di #UominieDonne ci raccontano come stanno trascorrendo questi giorni d’estate, unite più che mai ❤️ Se vuoi partecipare alla prossima stagione del programma clicca qui: https://t.co/kwndouUlpI pic.twitter.com/tK4QGnIDjp — Uomini e Donne (@uominiedonne) July 11, 2023

Tina Cipollari e Gianni Sperti restano al loro posto.

Nonostante i rumor circolati in questi mesi, sia Tina Cipollari, che Gianni Sperti torneranno alla corte di Maria De Filippi. Il ballerino in un’intervista rilasciata a Novella 2000 ha dichiarato di essere stato riconfermato.