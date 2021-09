Andrea Nicole è la nuova tronista di Uomini e Donne e come da prassi ha potuto conoscere una dozzina di corteggiatori selezionati dalla produzione e chiamati a scendere per un incontro al buio. Nessuno di loro, infatti, sapeva che sul trono avrebbero trovato lei e Roberta.

Quando Andrea Nicole ha chiesto ai corteggiatori se avessero dei problemi a corteggiare una donna nata con un sesso diverso le opinioni si sono divise. Alcuni le hanno detto che “è strano” e che devono abituarsi all’idea, altri hanno risposto che non avrebbero nessun problema a riguardo, mentre altri hanno preso le distanze allontandosi dichiarando che non ce la farebbero a corteggiare una donna MtF.

“Il corteggiarti è una cosa che mi blocca, mi fa strano, se non lo avessi saputo sarebbe stato diverso. Mi fa strano, è una cosa strana“, ha dichiarato il corteggiatore Alessio. “Non me la sento non voglio farti perdere tempo” ha replicato un altro.

Andrea Nicole, il suo commento dopo l’incontro con i corteggiatori

“L’incontro con i corteggiatori è andato bene, è andato come mi aspettavo. Ci sono stati pareri contrastanti e quindi nulla che non mi aspettassi, ma sono stata contenta delle risposte che ho ricevuto, sia dei sì che dei no”. […] Non sono rimasta né stupita né offesa dalle risposte che ho avuto, alcune risposte sono la forma base del pregiudizio”.

Il più duro è stato probabilmente il corteggiatore Stefano.

“Va contro la mia natura corteggiarti, ma hai chiesto sincerità ed io non sono qua per perdere tempo. Apprezzo quello che sei e la tua storia, ma per me non ci sono possibilità, non me la sento”.

Frase che Maria De Filippi ha commentato così: “Anche a casa qualcuno avrà reagito come ha reagito Stefano, Andrea Nicole ne era consapevole. […] Ha le spalle forti e sa come affrontare queste situazioni e non si scandalizza davanti a queste parole. Non possiamo processare Stefano e chi ha un attimo di difficoltà e disorientamento perché può darsi che fra un mese Stefano alzi la mano e dica ‘mi piaci moltissimo Andrea Nicole’ e sarebbe per noi una vittoria […] non dobbiamo colpevolizzare, ha detto contro la mia natura, non contro la natura nel senso uomo/donna punto“.

Ecco un po’ di video:

Primi incontri per Andrea Nicole! Chi deciderà di portare in esterna? #UominieDonne pic.twitter.com/Ju4lJvUiAU — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 16, 2021

Andrea Nicole è uscita con un corteggiatore, Alessandro, che non ha avuto alcun pregiudizio a riguardo.