Uomini e Donne, Alessandra Pierelli ha cambiato vita: ecco cosa fa oggi

Alessandra Pierelli è stata senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice è diventata famosa in seguito alla storia d’amore con Costantino Vitagliano. Dopo la fine dell’amore, però, Alessandra ha cambiato vita ed ha deciso di allontanarsi definitivamente dal piccolo schermo.

In questi ultimi giorni Alessandra Pierelli ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Mio’. Qui l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è messa a nudo ricordando i tempi della sua partecipazione al programma, nonché la sua storia d’amore con Costantino Vitagliano. Inoltre, la donna ha confessato che ultimamente sta facendo anche alcuni provini per tornare sul piccolo schermo.

In particolar modo, l’ex compagna di Costantino Vitagliano ha rivelato che il suo sogno più grande sarebbe Sanremo. Questo è quanto dichiarato a riguardo:

Amadeus non mi sceglierà mai purtroppo. In Italia è molto difficile rimettersi in gioco dopo tanti anni. Ho fatto molto provini ma non è semplice. Quando sono nati i bambini ho smesso un po’ con tutto.