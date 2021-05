Che gli uomini siano soggetti ad un maggior rischio di complicanze e decesso per Covid-19 è un dato di fatto. Le ragioni di questa differenza con il sesso femminile però non sono ancora del tutto chiare. Uno dei motivi potrebbe risiedere nel testosterone. Attenzione però alle facili interpretazioni. Se diversi studi hanno indicato nella presenza dell’ormone maschile un fattore di rischio per Covid-19, uno studio appena pubblicato dalla rivista Jama Network Open è arrivato alla conclusione che tra gli uomini a rischiare di più di ammalarsi gravemente sono coloro che hanno bassi livelli di testosterone nel sangue.