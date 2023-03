Unreal Engine, un video mostra le incredibili animazioni facciali di Hellblade II

Il publisher Microsoft e lo sviluppatore Ninja Theory hanno mostrato i progressi ottenuti nella realizzazione grafica di Senua’s Saga: Hellblade II per Xbox e PC. In particolare, il video si concentra sull’animazione del volto e delle espressioni della protagonista, realizzate con la tecnologia MetaHuman di Epic Games, che grazie a Unreal Engine 5 garantisce un realismo senza precedenti. Le animazioni sono infatti proposte in tempo reale, e sono pressoché indistinguibili dalla realtà, mostrando un livello di realismo eccezionale. Lo showcase è stato mostrato in occasione della conferenza State of Unreal di Epic Games all’interno della Game Developers Conference di San Francisco. La presentazione era incentrata a promuovere le novità del suo motore grafico di prossima generazione che nei prossimi mesi muoverà non solo Hellblade II, ma anche titoli attesissimi come Dragon Quest XII, Quantum Error, Kingdom Hearts IV, Ark II, Tekken 8 e molti altri.