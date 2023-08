Unpli, 20mila sagre l’anno per una spesa di 700 mln euro e con 10.500 occupati

“In Italia le pro loco organizzano ogni anno, in media, circa 110mila eventi e di questi 20mila sono sagre: per realizzare le sagre le pro loco hanno sostenuto una spesa complessiva di 700 milioni di euro che ha prodotto, fra effetto diretto, indiretto e indotto, un valore economico e sociale di 2,1 miliardi di euro, dal quale, tra l’altro, sono scaturiti anche 10.500 occupati”. A dirlo, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Antonino La Spina, presidente di Unpli, Unione nazionale pro loco d’Italia.

“La platea di soggetti che partecipa alle sagre – ricorda – ammonta a 48 milioni ed è assai variegata: il 24% è rappresentata da anziani, il 45% da famiglie e il 31% da giovani. Inoltre, fra sagre e fiere si calcolano in 7 milioni le ore di volontario prestate dai componenti delle pro loco”. Si tratta di dati del Centro Studi Sintesi della Cgia di Mestre e relativi al 2018″.

“Oggi possiamo tranquillamente ritenere che i numeri siano ancora più importanti. Nel solo mese di agosto stimiamo che si terranno circa 3mila sagre”, aggiunge.