Un’orribile verità: la famiglia non è coinvolta

Francesca Pascale ha espresso il suo profondo dispiacere per non aver potuto dare un ultimo saluto a Silvio Berlusconi, con il quale ha avuto una relazione definita “irripetibile”. In un’intervista a Le Iene, ha sottolineato che la responsabilità per questo mancato addio non ricade sulla famiglia di Berlusconi, esprimendo solo parole positive nei riguardi dei suoi figli. Pascale ha rivelato che gli mancava soprattutto come migliore amico, affermando che nessun consiglio potrà mai eguagliare quelli che riceveva da lui. Ha dichiarato: “Pagherei, sarei capace di togliere tutti i privilegi della mia vita, per avere un altro anno in più con lui”.

La sofferenza per non aver potuto salutare Berlusconi è stata descritta da Pascale come estremamente dolorosa, e ha chiarito che le insinuazioni riguardo la sua famiglia non sono vere. Ha affermato: “Non ho potuto salutare il mio Presidente che nessuno più mi ridà indietro”, evidenziando che sarebbe piaciuto anche a Berlusconi salutarla. Parlando della sua bisessualità, ha condiviso un aneddoto riguardante un difficile “coming out” con sua madre, che era preoccupata per la differenza di età con Berlusconi. Pascale ha ringraziato e ricordato Berlusconi come “la persona più importante della sua vita”, paragonandolo ai legami familiari più cari. La sua testimonianza rappresenta un’espressione di affetto e gratitudine verso un uomo che ha avuto un impatto significativo nella sua vita.