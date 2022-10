Unomattina in Famiglia: gelo in studio fra Tiberio Timperi e Monica Setta

Se in Mediaset ci si può odiare apertamente e lanciarsi frecciatine a vicenda più o meno palesi, in Rai la propria irritazione bisogna nasconderla. È il caso di Milo Infante palesemente insofferente nei confronti della rete che gli dà la linea sempre in ritardo; come anche il caso a Unomattina in Famiglia con il gelo continuo fra Tiberio Timperi e Monica Setta. Un paio di mesi fa lui le ha dato apertamente della raccomandata e oggi durante i saluti finali in studio la tensione è stata palese.

“Voi fate tutto da soli io dò l’appuntamento alla prossima settimana” ha esordito Monica Setta approfittando di una pausa di Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli. “Allora un bacio affettuoso e buona domenica a tutti. A che ora?” – la domanda però non ottiene risposta, così la Setta ha continuato: “Niente. Alle 8“.

L’unica perturbazione da aria polare artica sta solo dentro questo studio. I silenzi, gli sguardi, l’imbarazzo. https://t.co/w7EwZwvcEc — LALLERO (@see_lallero) October 16, 2022

Monica Setta ha pure abbandonato lo studio pochi secondi prima della chiusura, lasciando interdetti Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli.

Unomattina In Famiglia, Monica Setta parla di Tiberio Timperi