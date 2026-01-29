Unobravo per la salute mentale

Unobravo, servizio di psicologia online e Società Benefit, ha partecipato alla Finale della Coppa Italia Frecciarossa di pallavolo femminile a Torino, portando il tema del benessere mentale nel cuore dell’evento. In qualità di Premium Sponsor e Mental Health Partner ufficiale della Lega Pallavolo Serie A Femminile, Unobravo ha allestito un corner fisico ed esperienziale all’Inalpi Arena, uno spazio di pausa e riflessione per sensibilizzare sull’importanza del benessere psicologico.

Il concept dell’attivazione, “Dalla frenesia alla prospettiva”, ha guidato i visitatori a nuove consapevolezze e visioni di sé attraverso esperienze di gamification ispirate all’azione sportiva. Il photobooth “Vedersi da un’altra prospettiva” e il reaction wall, una parete interattiva per colpire fisicamente le micro-pressioni quotidiane, hanno allenato consapevolezza e capacità di selezione.

Secondo Danila De Stefano, CEO e Founder di Unobravo, lo sport è uno dei luoghi in cui le emozioni e le aspettative corrono più veloci e dove il benessere mentale gioca un ruolo fondamentale. Unobravo vuole portare attenzione su ciò che spesso resta invisibile, la dimensione legata al benessere mentale, e offrire un punto di riferimento affidabile per aiutare le persone a raggiungere il benessere psicologico e a supportarle nella crescita personale.