Uno studio sulle miocarditi attribuite ai vaccini COVID-19

Casi di miocardite sono stati ampiamente segnalati a seguito della vaccinazione con i vaccini COVID-19 mRNA BNT162b2 e mRNA-1273. Diversi studi epidemiologici hanno confermato un aumento del rischio di sviluppare miocarditi subito dopo la vaccinazione, prevalentemente nei giovani adulti e dopo la seconda dose.

Esiste un precedente studio caso-controllo su individui di età compresa tra i 12 e i 50 anni che ha segnalato un aumento del rischio di miocardite. Ciò durante la prima settimana successiva alla vaccinazione rispetto agli individui non vaccinati. Il rischio è 30 volte superiore per la seconda dose del vaccino mRNA-1273. Inoltre, è emerso che l’infezione da SARS-CoV-2 verificatasi nel mese precedente all’insorgenza della patologia era associata a un rischio di miocardite.

Valutare le conseguenze della miocardite post-vaccino

Secondo gli esperti, la vaccinazione ha portato a una significativa riduzione dell’ospedalizzazione e della mortalità per COVID-19. È, tuttavia, fondamentale valutare le conseguenze della miocardite post-vaccino. In particolare nei giovani, che hanno meno probabilità di contrarre una malattia grave dopo l’infezione da SARS-CoV-2 e potrebbero, quindi, essere meno inclini alla vaccinazione.

Gli studi hanno dimostrato che la prognosi alla dimissione ospedaliera dopo la miocardite post-vaccino era generalmente favorevole, con brevi ricoveri ospedalieri e rari casi di decesso. Solo uno studio comparativo, basato sulle popolazioni di 4 paesi nordici, aveva un campione di grandi dimensioni e un controllo post-ospedalizzazione di 3 mesi.

Lo studio prevedeva controlli post-ospedalizzazione

I risultati hanno mostrato che la miocardite post-vaccino è associata a un rischio inferiore di insufficienza cardiaca entro 90 giorni dal ricovero ospedaliero. Ciò rispetto alla miocardite non correlata alla vaccinazione contro COVID-19 o all’infezione da SARS-CoV-2 (vale a dire, miocardite convenzionale).

Tuttavia, la maggior parte di questi studi prevedeva dei controlli post-ospedalizzazione breve e non affrontava la gestione della miocardite nel tempo. O le sue complicanze a lungo termine. Questo studio mirava a esaminare le complicazioni cardiovascolari della miocardite post-vaccino e di altri tipi di miocardite. Vale a dire, miocardite post-COVID-19 e miocardite convenzionale durante un follow-up di 18 mesi. E anche la gestione della malattia alla dimissione, sulla base di uno studio della frequenza delle procedure mediche e delle prescrizioni di farmaci.

Lo studio è stato pubblicato su Jama e si è basato sul Sistema nazionale di dati sanitari francese.

Considerare le raccomandazioni sul vaccino mRNA

Gli esperti hanno identificato tutti gli individui di età compresa tra i 12 e i 50 anni ricoverati in ospedale per miocardite in Francia. Ricoveri avvenuti tra il 27 dicembre 2020 e il 30 giugno 2022. Gli individui sono stati classificati in base alla miocardite post-vaccino (entro 7 giorni dopo la somministrazione del vaccino mRNA contro il COVID-19). E anche in base alla miocardite post-COVID-19 (entro 30 giorni dall’infezione da SARS-CoV-2) e alla miocardite convenzionale.

È emerso che la maggior parte dei casi di miocardite post-vaccino (n = 376 [67%]) si è verificata dopo una seconda dose di vaccino.

I pazienti colpiti, principalmente uomini giovani e sani, potrebbero richiedere la gestione medica della malattia fino a diversi mesi dopo la dimissione dall’ospedale. Questi elementi dovrebbero essere tutti presi in considerazione per le raccomandazioni in corso e future sul vaccino mRNA.

Fonte: JAMA