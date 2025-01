Uno studio evidenzia i rischi per la salute

È stato pubblicato su “Nature Medicine” uno studio sui farmaci anti-obesità noti come “blockbuster”, tra cui Ozempic, utilizzati per perdere peso e con effetti su diverse condizioni patologiche, come problemi cardiaci e morbo di Parkinson. Un’analisi di dati su quasi 2 milioni di persone ha rivelato nuovi spunti sugli effetti di questi farmaci, mettendo in luce anche alcuni rischi.

I farmaci, classificati come agonisti del recettore del peptide-1 simile al glucagone (GLP-1), offrono benefici oltre la sola perdita di peso. Tuttavia, sono stati segnalati alcuni rischi, tra cui un aumento della possibilità di sviluppare artrite e pancreatite, una condizione potenzialmente mortale. Alcuni ricercatori, come Randy Seeley, avvertono che lo studio non è sufficientemente dettagliato per stabilire con certezza i benefici e i rischi.

Lo studio si è concentrato sulla valutazione degli agonisti del recettore GLP-1, compreso il semaglutide, utilizzato per il diabete e per la perdita di peso. Ziyad Al-Aly, medico-scienziato che ha guidato la ricerca, ha seguito più di 200.000 persone con diabete in tre anni e mezzo, comparandole con 1,7 milioni che assumevano altri farmaci per il diabete, analizzando 175 condizioni di salute.

I farmaci GLP-1 mostrano un rischio inferiore di malattie cardiache e ictus rispetto ad altri ipoglicemizzanti e diminuiscono il rischio di disturbi psicotici e Alzheimer. Tuttavia, si riscontrano rischi, come un aumento dell’11% di artrite e un incremento del 146% di pancreatite, malattia che può comportare gravi complicazioni.